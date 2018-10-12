Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen, ardışık telefon aramalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında, Antalya, Konya, Bursa, Van, Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınıp Burdur'a getirilen 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan 4'ünün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
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