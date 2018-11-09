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Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen, soruşturma kapsamında, Burdur, Aksaray, Konya, İzmir ve Kırklareli'de 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan ikisinin eski yüzbaşı, dördüncü ise eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

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