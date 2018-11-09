Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen, soruşturma kapsamında, Burdur, Aksaray, Konya, İzmir ve Kırklareli'de 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan ikisinin eski yüzbaşı, dördüncü ise eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Atilla Taş tutuklandı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Avustralya'da bıçaklı saldırı!
Milyonlarca öğrenci bu tarihi bekliyordu!
Maduro'dan ilan-ı aşk: Seviyorum
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum