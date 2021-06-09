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  4. Burdur, Muğla ve Van'da deprem mi oldu? 9 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 9 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Burdur, Muğla ve Van'da deprem mi oldu? 9 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 9 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

09.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmekte. Vatandaşlar 9 Haziran 2021 tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Burdur, Muğla ve Van bugün sabah saatlerinde sallandı. Peki 9 Haziran'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 9 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Burdur, Muğla ve Van'da deprem mi oldu? 9 Haziran nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? | 9 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bulunduğu bölge, jeolojik konumu nedeniyle ülkemiz birçok fay hattının yer aldığı ve depremlerin çok sık meydana geldiği bir ülke. 9 Haziran 2021 Çarşamba gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 9 Haziran'da deprem mi oldu? 9 Haziran'da nerede deprem oldu?

9 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 9 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 08:16:31'de Burdur, Bucak'ta 7.71 derinliğinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:57:05'te Erzurum, Horasan'da 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 07:46:15'te ise Akdeniz, Datça, Muğla'da 5.77 derinliğinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bodrum, Muğla sabah 07:22:07'de 1.3 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

depremler9haziran

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 07:46:14'te Girit Adası Açıkları, Akdeniz'de 88.0 km derinliğinde ve 2.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 05:36:25'te ise yine Girit Adası Açıkları, Akdeniz'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Taşkonak, Van sabaha karşı 03:26:42'de 1.3 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli9hazirann

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