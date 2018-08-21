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Burdur protokolü camide bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

BURDUR'da, protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da, protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutan Vekili Albay Aytaç Tokçalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı. Müftülük Vaizi Hüseyin Osangü namaz öncesi vaaz etti. Protokol üyeleri namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi. Namaz sonrasında ise vatandaşlar belediyenin belirlediği kesim yerleri Uzay Çatı ve TOKİ pazarında kurbanlarını kesti.

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