BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Burdur seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündem oldu. Burdur seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları da hız kazandı. Burdur seçim sonuçları pazar günü netleşecek. Seçimler için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Burdur seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.





