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BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

11.05.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. Burdur'un ilçeleri olan Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova seçim sonuçları da ayrıca araştırılan konulardan oldu. Peki, Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Burdur seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündem oldu. Burdur seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları da hız kazandı. Burdur seçim sonuçları pazar günü netleşecek. Seçimler için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Burdur seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

seçim sandık

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim sandık görevli

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.

son-secim-anketi-aciklandi

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