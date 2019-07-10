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Burdur Şehidini bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, memleketi Burdur’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Hakkari’de ki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, memleketi Burdur’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari’de ki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde buradan alınarak Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, “Oğlum, böyle mi gelecektin. Kaderin böylemi olacaktı, Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım” diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Cenazesi başında duran görevli Asker’ de gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan Hüseyin Mertoğlu’nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından önce top arabası ile taşındıktan sonra vatandaş omuzlar üzerinde tekbir getirerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı

Burdur Şehidini bağrına bastı
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