Burdur şişe yurt içinden ve dışından yoğun talep

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- DOKUZ yıl önce coğrafi işaret alınmasıyla tescillenen Burdur şiş, bölgenin en önemli damak tadı olarak biliniyor. Doğum yapmamış düvenin kaburga etinin kıyma haline getirilip, tuz ve su ile yoğrulmasıyla yapılan Burdur şiş, bölge halkı tarafından sıklıkla tüketiliyor. Lokantacı Mücahit Özcakka (45), Burdur şişi yurt içine ve dışına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nca yapılan başvuru sonrası 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alınmasıyla tescillenen Burdur şiş, kenti ziyaret edenlerin aradığı lezzet haline geldi. Burdur'da ilkokul 3'üncü sınıfta garson olarak başladığı lokantacılıkta 35'inci yılını dolduran Mücahit Özcakka, Burdur şişin başka şehirlerde de yapıldığını; ancak kentteki lezzeti vermediğini söyledi. Özcakka, "Herkes şiş yapar ama Burdur şişin yerini tutmaz. Burdur şiş Burdur'da yenir. Bu işe sevgini katacaksın. Severek yapacaksın. Pidesiyle unuyla ocağıyla bu işi severek yapacaksın. Bu iş bir sanat" dedi.