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  4. Burdur’un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu!

Burdur’un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu!

19.09.2024 01:01
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Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği’ne Tülay Baydar Bilgihan getirildi. Vali Bilgihan şehrin ilk kadın valisi olurken mevcut vali Türker Öksüz ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Burdur’un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu!

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Buna göre İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Tülay Baydar Bilgihan yeni Burdur Valisi oldu. Burdur Valisi Türker Öksüz ise Vali-Mülkiye Müfettişliği’ne atandı.

BURDUR'UN İLK KADIN VALİSİ!

Personel Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütürken Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan şehrin ilk kadın valisi oldu.

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Tülay Baydar Bilgihan Kimdir?

Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı ve yaklaşık üç yıl süren bir eğitim sonrasında sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ, Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.
Baydar Bilgihan 26 Ağustos 2022 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Bilimleri alanındaki yüksek lisans çalışması neticesinde “İngiltere'deki Yönetim Etiği Çalışmaları” konulu tezini hazırlayan Bilgihan 2008 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmış ve tezini “Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve AB'deki Demokrasi Açığı Sorunu” üzerine tamamladı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan Erzurum’un Köprüköy ilçesinde kız çocuklarının okullaşmasına dönük çalışmaları dolayısıyla 2006 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Şeref Diploması” ödülüne, Gölbaşı ilçesindeki çalışmaları nedeniyle de 2022 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülüne” layık görüldü.

İyi derece İngilizce bilen Vali Baydar Bilgihan evli ve iki çocuk annesidir.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Burdur valilik
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