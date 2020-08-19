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Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Burdur Valiliği, atık suların Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nü kirlettiği iddialarının doğru olmadığını belirterek, göl suyunun temiz olduğunu açıkladı.

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne foseptikten atık su geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, göl suyunun düzenli olarak analiz edildiği hatırlatılarak, atık suların arıtılarak tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salda köyünde bulunan 3 gözlü foseptik, çıkışında bulunan doğal arıtma ünitesinde arıtılmakta, doğal arıtmadan çıkan arıtılmış atık sular bölgede bulunan tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılmaktadır. Salda ve Doğanbaba köyleri için İller Bankası tarafından atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Salda Gölü'nden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından periyodik olarak numune alınmakta olup, analiz sonuçlarında göl suyu kalitesini etkileyecek bir değer bulunmamaktadır."

(DHA)

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