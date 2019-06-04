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Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.Ulu Cami’de bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bayramlaşmada Burdur Valisi Hasan Şıldak’a, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, il, ilçe protokolü ve kamu görevlileri eşlik etti.

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Ulu Cami’de bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bayramlaşmada Burdur Valisi Hasan Şıldak’a, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, il, ilçe protokolü ve kamu görevlileri eşlik etti. Şıldak, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Vali Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri önce Burdur Devlet Hastanesindeki hastalara sonra huzurevinde kalan yaşlıların bayramını kutlayıp gönüllerini aldı.

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

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