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Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak ’Salda Gölü Koruma Planı’ hakkında son noktayı kondu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ’Salda Gölü Koruma Planı’ hakkında son noktayı kondu. Şıldak, "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar" dedi.
Türkiye’nin ilk ziyarete açılan mağarası arasında yer alan İnsuyu mağarasının çevre düzenlenmesi açılışına katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü’nün korunması hakkında açıklamalarda bulundu. Salda Gölü’nün Özel Koruma Planı ile korunduğunu hatırlatan Vali Şıldak, Burdur’un özellikle geçen yıl turizmden çok büyük pay aldığını söyledi. Şıldak, "Salda Gölü Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile 18 Özel Çevre Koruma Planı içerisinde olup, bu alan içinde hiçbir yapılaşmaya izin vermiyoruz. Salda Gölü ve çevresine izinsiz bir çivi çakanın elini kırarlar. Bunu ben bir il valisi olarak söylüyorum. Burdur’un tarihi yerlerine önem veriyoruz. Özellikle son zamanlarda Salda Gölü’nün Çevre Koruma Planı’na aykırı davrananlara asla izin vermeyeceğiz, buna kimse yeltenmesin" diye konuştu.

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"

Burdur Valisi Şıldak’tan Salda Gölü’yle ilgili sert çıkış: "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar"
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