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Burdur Valisi’nin koltuğunda özel öğrenci

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın makamına oturan bedensel engelli öğrencinin ilk talimatı kente yeni bir kütüphane kurulması oldu.

Burdur Valisi’nin koltuğunda özel öğrenci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın makamına oturan bedensel engelli öğrencinin ilk talimatı kente yeni bir kütüphane kurulması oldu. Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğünü de arayan küçük vali, tarım ürünlerinin don ve soğuk havadan etkilenip etkilenmediği hakkında da bilgi aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunan öğrenciler ve protokol üyeleri hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.
Burdur Valiliğinde devam eden programda Vali Hasan Şıldak’ın makam koltuğuna Mehmetçik Ortaokulundan bedensel engelli 8. sınıf öğrencisi Münevver Gürer oturdu. Kentin küçük Valisi Gürer, makamdan Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç’ı telefonla arayarak, kente içinde oyun salonu olan yeni bir kütüphane yapılması talimatı verdi. Ardından Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bağlanarak tarım ürünlerinin don ve soğuk havadan etkilenip etkilenmediğini soran Gürer, bu hafta kurulacak Tarım Fuarı hakkında bilgi aldı.
TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda devam eden kutlamalarda minik öğrenciler tarafından mehteran ve Mustafa Kemal’in kağnısı canlandırıldı. 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından hediyeleri verildi.

Burdur Valisi’nin koltuğunda özel öğrenci

Burdur Valisi’nin koltuğunda özel öğrenci

Burdur Valisi’nin koltuğunda özel öğrenci

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