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Burdur ve Bursa iftar saatleri | Burdur ve Bursa'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

11.04.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. Burdur ve Bursa'da oturan vatandaşlar Burdur ve Bursa iftar saatlerini sorguluyor. Peki Burdur ve Bursa'da iftar ve sahur kaçta? Burdur ve Bursa'da akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte yanıtı...

Burdur ve Bursa iftar saatleri | Burdur ve Bursa'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Burdur ve Bursa'da oturan vatandaşlar Burdur ve Bursa iftar saatlerini merak ediyor. Peki Burdur ve Bursa'da iftar ve sahur kaçta? Burdur ve Bursa'da​ akşam ezanı kaçta okunuyor?

BURDUR VE BURSA'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE BURDUR VE BURSA İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Burdur'da ilk imsak 04:55, ilk iftar ise 19:39 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:06'da Burdur'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Burdur imsakiyesi:

burdur11

burdur22

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Bursa'da ilk imsak 04:53, ilk iftar ise 19:47 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:16'da Bursa'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Bursa imsakiyesi:

bursa11

bursa22


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Burdur Bursa

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