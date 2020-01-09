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  4. Burdur'a özel tanıtım filmi

Burdur'a özel tanıtım filmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

BURDUR Valiliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) katkılarıyla kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle sosyal yaşamının yer aldığı tanıtım filmi hazırlatıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valiliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) katkılarıyla kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle sosyal yaşamının yer aldığı tanıtım filmi hazırlatıldı. Vali Hasan Şıldak, filmin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Burdur Valiliği tarafından BAKA'nın katkılarıyla tarih, doğa, halk kültürü ve Burdur temalı tanıtım filmleri hazırlatıldı. 'Tarih Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?', 'Doğa Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?', 'Yörük kültürü Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?' ve 'Burdur'u keşfetmeye hazır mısın?' sloganlarının kullanıldığı dört bölümden oluşan tanıtım filmleri, Burdur Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı. İçerisinde kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tek tek anlatıldığı görüntülerin yer aldığı tanıtım filmleri binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.
ÇALIŞMALARI BİR YIL SÜRDÜ
Burdur Valisi Hasan Şıldak, tanıtım filmiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "İlimizin turizm açısından tanıtımının daha etkili yapılabilmesi amacıyla BAKA aracılığıyla çalışmaları yaklaşık 1 yıldır süren tanıtım filmleri hazırlattık. Bilindiği gibi Burdur tabiatıyla, tarihi eserleriyle, tarihi geçmişi ve kendine özgü halk kültürü ögeleriyle çok canlı ve renkli bir mozaiği andırıyor. Bu itibarla Burdur'un sahip olduğu bu turizm kapasitesinin geniş kitlelere duyurulması ve etkili bir reklam anlayışıyla, çağın gereklerine uygun, modern bir tanıtım videosuyla yapılması ihtiyacı olduğunu gördük ve bu çalışmayı hem kısa filmler hem uzun versiyon olarak, sosyal medyada kullanmak, değişik platformlarda ilin tanıtımını gerekirse ulusal medya kanallarında kullanılmak üzere hazırladık" diye konuştu.
'İLİMİZİN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'
Tanıtım filmlerinden ilkinin Burdur'un doğal zenginliklerini konu aldığını anlatan Vali Hasan Şıldak, "İkincisi Burdur'un sahip olduğu tarihi değerleri, tarihi mirası konu alıyor. Burdur Göller Yöresi'nde 'Teke yöresi' olarak adlandırılan bölgede Yörük kültürünün başkenti olarak anılan, çok kendine özgü değerleri olan ve bu değerleri de yaşamaya ve yaşatmaya çalışan, Yörük kültürünün bütün ögelerini içinde yaşayan, barındıran bir ilimiz. Yörük kültürünün başkenti olarak üçüncü filmimiz çekildi. Bu üçünün karması olan ilin genel bir tanıtımını içeren son filmimiz de genel tanıtım filmi olarak hazırlandı ve valiliğimizin web sayfasıyla sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamaya başladık. Ümit ediyoruz bu hem ulusal hem uluslararası düzeyde ses getirecek ve ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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