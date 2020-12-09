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  4. Burdur’da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı

Burdur’da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı

09.12.2020 12:55 | Son Güncelleme:
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Burdur’da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı

Burdur’da izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi imha edildi.Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Çendik Köyü’nde izinsiz yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Burdur’da izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi imha edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Çendik Köyü’nde izinsiz yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Jandarma ve Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince, B.G. isimli şahsın tarlasında izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi tespit edildi. Tespit edilen haşhaş bitkisi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sürülerek imha edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur’da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı

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