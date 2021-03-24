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Burdur’da 131 araç sürücüsüne ceza

24.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da trafik ekipleri, 3 gün sürdürdüğü denetimde 131 araç sürücüne trafik cezası uygularken, 7 araç da trafikten men edildi.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca il genelinde Radarla Hız denetimi ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanan Sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.238 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 102 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmaktan, 8 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmaktan, 6 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmaktan, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 11 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden trafik cezası uyguladı.

Burdur’da trafik ekipleri, 3 gün sürdürdüğü denetimde 131 araç sürücüne trafik cezası uygularken, 7 araç da trafikten men edildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca il genelinde Radarla Hız denetimi ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanan Sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
238 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 102 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmaktan, 8 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmaktan, 6 araç sürücüsüne hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmaktan, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 11 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden trafik cezası uyguladı. Ayrıca 7 araç da trafikten men edildi.

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