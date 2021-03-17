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Burdur’da 17 araç sürücüsüne ceza

17.03.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Burdur’da trafik ekipleri tarafından 2 gün süren denetimlerde 17 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yük taşıyan araçlar, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Burdur’da trafik ekipleri tarafından 2 gün süren denetimlerde 17 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yük taşıyan araçlar, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2 gün süren ve 221 aracın kontrol edildiği denetimde 2 sürücüye sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, 1 sürücüye motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından, 1 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 8 sürücüye takograf kullanmamak ya da kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 2 sürücüye muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 3 sürücüye ise Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı. 5 araç da trafikten men edildi.

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