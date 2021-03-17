HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur’da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Burdur’da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

17.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki G.C.

Burdur’un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki G.C. bıçaklanarak öldürüldü.
Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı’nda 19 yaşındaki E.Y. ile 17 yaşındaki G.C. tartışmaya başladı. İki gencin arasındaki tartışma büyüyünce E.Y., genç kızı bıçakladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızı bıçaklayarak öldüren E.Y. ise gözaltına alındı. Ayrıca Burdur Valiliği’nin genç kızın ailesine hukuki destek vermek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarını görevlendirdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Başkentte MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakBaşkentte MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Korona tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Dehşet! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi için flaş karar

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız, parkta tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.