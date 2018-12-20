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Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

BURDUR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Burdur-Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kaza, saat 08.00 sıralarına meydana geldi. Hüseyin Arslan yönetimindeki 20 FR 720 plakalı otomobil, Veli Aksoy'un kullandığı 15 SA 626 plakalı otomobille Isparta Dağyolu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arslan'ın kullandığı otomobil refüje çıkarak ters döndü. Arslan'ın yara almadığı kazada, diğer sürücü Veli Aksoy çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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