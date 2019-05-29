HABER

Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Süleyman Seven'in (45) kullandığı 32 EL 535 plakalı otomobil, Nuri Yavuz Işıldak'ın (36) kullandığı 15 BA 177 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Nuri Yavuz Işıldak ile beraberinde bulunan Elif Kaya (31) ve Saim Türkcan (34) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Seven yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Süleyman Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Nuri Yavuz Işıldak ile Elif Kaya ve Saim Türkcan'ın Ağlasun ilçesinde öğretmen oldukları ve Burdur'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralıBurdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
TEM’de yangın paniğiTEM’de yangın paniği
Başkanın yakınlarından, okul müdürü ile milli eğitim müdürüne saldırıBaşkanın yakınlarından, okul müdürü ile milli eğitim müdürüne saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.