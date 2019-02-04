HABER

Burdur'da 300 kişi hastaneye başvurunca sudan numune alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal nedeniyle 300 kişinin hastaneye başvurmasının ardından içme suyundan alınan numuneler, incelemeye gönderildi - Kaymakam Yalçın Sezgin: - "Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil" - "Yatan hasta yok, hastalar ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor"

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal nedeniyle 300 kişinin hastaneye başvurmasının ardından içme suyundan numune alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün ve bugün Bucak Devlet Hastanesine başvuruların artması üzerine, kaymakamlık koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ile Belediye Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu durumun yaşanması nedeniyle içme suyundan gerekli numunelerin alınarak incelemeye gönderildiği bildirilen açıklamada, "İnceleme sonucu beklenmeksizin önleyici tedbir amaçlı içme suyu depolarımızda süper klorlama çalışması yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çalışmalar sırasında kısmi zamanlı su kesintileri olabileceği, vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.

Kaymakam Yalçın Sezgin de yaptığı yazılı açıklamada, rahatsızlıkların sudan kaynaklandığına dair kesin bilgi olmadığına işaret etti.

Numunelerin çeşitli mahallelerden alındığını belirten Sezgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, hastalar ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban sularıyla birleşmesinden dolayı bir etki midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Hastaneye gelen vatandaşların şikayetleri sulardan da olabileceğinden tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçtiSuudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
Irkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldıIrkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bucak Burdur zehirlenme şüphesi

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.