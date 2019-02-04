Burdur'da 300 kişi hastaneye başvurunca sudan numune alındı

"Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, hastalar ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban sularıyla birleşmesinden dolayı bir etki midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Hastaneye gelen vatandaşların şikayetleri sulardan da olabileceğinden tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

