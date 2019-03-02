Burdur'da 316 parça tarihi eser ele geçirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 316 parça sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde oturan H.S.'nin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı dönemine ait sikke, 23 ok ucu, 3 adet bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.

H.S. hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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