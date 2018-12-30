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Burdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 00:50 | Son Güncelleme

BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Burdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralıBurdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralıBurdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralıBurdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralı

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