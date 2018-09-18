Burdur'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 5 ayrı suçtan arandığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Salda köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde nüfus cüzdanı bulunmayan şüpheli Yeşilova Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Burada yapılan incelemede şüpheli N.N'nin aralarında kasten öldürme suçu da bulunan 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti
Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor
Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum