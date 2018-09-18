Burdur'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 5 ayrı suçtan arandığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Salda köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde nüfus cüzdanı bulunmayan şüpheli Yeşilova Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Burada yapılan incelemede şüpheli N.N'nin aralarında kasten öldürme suçu da bulunan 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

