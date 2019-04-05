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Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sundu. Törene Baro Başkan Gedik ile avukatlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından açıklama yapan Ramazan Gedik, Atatürk'e olan saygı ve minnet duygularımızla çelengimizi sunduk. Biz her zaman adalet, adalet için avukat diyoruz. Adalet ekonomik refah demektir, işsizliğin azalması demektir, üretim demektir, yatırım demektir. Adalet içinde yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Şu anda Türkiye'mizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Ayrıca yargının içindeki kutsal savunmanın temsilcisi avukatların konumu ile de ilgili sıkıntılar var. Avukatın, savunmanın kutsal olduğu ve yargının halkla en yakın ayağı olduğu düşünülerek savunmaya hak ettiği değer verilmeli ve adalete katkı yapması sağlanmalıdır. Ancak böyle adil yargılanma, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanabilir. Bir gün yargıya tam güven olursa, adil yargılanma olursa bu avukatlar ve barolar sayesinde olacaktır dedi.
Dünya Ekonomik Forumu 2018 Yargı Bağımsızlığı raporuna göre Türkiye'nin 140 ülke arasında 111'inci sırada olduğunu belirten Gedik, Şu an itibarıyla bu eleştirileri güzel ülkemiz daha da güzel olsun diye yalnızca biz yapabiliyoruz. Ülkemize, adil yargı ve hukuk güvenliği gelecekse bu en çok avukatların ve baroların verdiği katkı sayesinde olacaktır diye konuştu.

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