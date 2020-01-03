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  4. Burdur'da, Afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Burdur'da, Afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

BURDUR'da, kız meselesi nedeniyle Afgan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasır Sarwarı'yı (21) karnından ve boynundan bıçakladı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, kız meselesi nedeniyle Afgan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasır Sarwarı'yı (21) karnından ve boynundan bıçakladı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Afganistan uyruklu Nasır Sarwarı, kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşıyla tartıştı. Olayın büyümesi üzerine çıkan kavgada Nasır Sarwarı, boynundan ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sarwarı, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Diğer yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üç gencin tartıştıkları daha sonra bir kişinin Nasır Sarwarı'yi önce boynundan sonra karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtığı görülüyor.

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