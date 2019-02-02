HABER

Burdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

BURDUR'da sürücüsü alkollü otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu, 6 kişi yaralandı.

Burdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da sürücüsü alkollü otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu, 6 kişi yaralandı. 2.30 promil alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. M.C. (32) yönetimindeki 15 AAC 678 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Arlı (23) yönetimindeki 15 DM 982 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile ışıkta bekleyen otomobilde yolcu olarak bulunan Efza Özdoğan (16), Melih Can Ünüvar (14), Zehra Ünüvar (36) ve Hamit Mamaklı (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Sürücü M.C.'nin yapılan muayenesinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. M.C.'nin ehliyetine ikinci defa alkollü araç kullanmaktan dolayı iki yıl süreyle el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Burdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralıBurdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralıBurdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralıBurdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Kayalıklardan atladı, yaralı kurtulduKayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu
4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.