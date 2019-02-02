Burdur'da alkollü sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da sürücüsü alkollü otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu, 6 kişi yaralandı. 2.30 promil alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. M.C. (32) yönetimindeki 15 AAC 678 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Arlı (23) yönetimindeki 15 DM 982 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile ışıkta bekleyen otomobilde yolcu olarak bulunan Efza Özdoğan (16), Melih Can Ünüvar (14), Zehra Ünüvar (36) ve Hamit Mamaklı (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Sürücü M.C.'nin yapılan muayenesinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. M.C.'nin ehliyetine ikinci defa alkollü araç kullanmaktan dolayı iki yıl süreyle el konuldu.

