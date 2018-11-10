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Burdur'da Atatürk özlemle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

BURDUR'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde törenle anıldı. Burdur'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törende, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi partiler ve dernekler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Anma programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda, Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Törene Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Sevinç Demirel tarafından Atatürk'ün hayatı anlatıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan eserler öğrenciler tarafından okundu. Daha sonra Oratoryo gösterisi sunuldu. Tören 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Tören sonunda Vali Hasan Şıldak etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik etti.

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