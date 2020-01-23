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Burdur'da bacağından bıçaklanan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 00:33 | Son Güncelleme

Olayın ardından etrafa ateş ettikten sonra kaçan zanlı baba oğul, polis ekiplerince yakalandı

Burdur'da kavga ettiği baba oğul tarafından bacağından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Oluklaraltı mevkisindeki bir eğlence mekanına gelen İsmail A. ve oğlu Cevahir A, aralarında husumet olduğu öğrenilen Emre Taşçı'yı (25) mekandan dışarıya çıkararak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Taşçı, bacağından bıçaklandı. Baba ve oğlu tabancayla etrafa ateş ettikten sonra otomobille kaçtı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan genç, ameliyata alındı.

Polis ekipleri, kısa süre sonra baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

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