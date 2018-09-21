Burdur'da belediye başkanları bisiklete bindi

Burdur'da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz bisiklete bindi.

Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı için kente gelen belediye başkanları, toplantının ardından Burdur Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası'na destek olmak için düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldı.

Kasklarını takan Türel, Şahin ve Ercengiz, yaklaşık 150 bisikletçiyle kentin caddelerinde pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinlik, İstasyon Çay Bahçesi'nde sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, encümen gündeminde olan konuların değerlendirilmesinin ardından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklete bindiklerini söyledi.

Bisiklet yollarının şehirlerde geliştirilmesi hususunda farkındalık oluşturulması adına bu etkinliği önemsediğini belirten Türel "Sağlıklı Kentler Birliği olarak bisiklet yollarının belediyelerimizde yoğun şekilde kullanılması için gayretlerimizi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

