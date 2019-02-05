Burdur’da bin 300 kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

Burdur’un Bucak ilçesinde, Pazar gecesinden bu yana bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vali Hasan Şıldak, "Bin 300 vatandaşımız sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz şikayetlerden dolayı etkilendi. Bunların 821’i ayakta tedavi edildi, 466’sı müşaade altında tutuldu ve taburcu edildi. 18 hastanın ise tedavisi devam ediyor"

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde son üç günde bin 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Başvuruların artması üzerine içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderildi.

İçme suyunda salgın ihtimali üzerine önlem alındı

İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesinde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı.

Hastalara ziyaret

Burdur Valisi Hasan Şıldak, beraberinde Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermet Aygören, Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi ve ilçede bulunan birim amir ve müdürleriyle birlikte Bucak Devlet Hastanesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle yatan hastaları ziyaret etti, çocuk hastalara oyuncak verdi. Bucak Devlet Hastanesi ziyaretinden sonra Bucak Kaymakamlığına geçen Şıldak, burada Kaymakamlık toplantı salonunda birim amirleri ile basına kapalı bir saatin üzerinde toplantı yaparak alınan ve alınacak tedbirler hakkında görüştü.