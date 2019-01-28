HABER

Burdur'da Bizans dönemi 610 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.

Burdur'da Bizans dönemi 610 sikke ele geçirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, elinde bulundurdukları tarihi eserleri Bucak ilçesinde satacağı ihbarı üzerine, 3 kişi takibe alındı. Ekipler, Bucak'a bağlı Seydiköy köyünde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Bizans Dönemi'ne ait 610 sikke ile kama, metal sürahi ve tepsi ele geçirildi. Eserler, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
2 kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı2 kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Midibüsle otomobil çarpıştı; 1 yaralıMidibüsle otomobil çarpıştı; 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.