Burdur'da çalıntı motosiklet evin duvarına çarptı: 2 yaralı

Burdur'da çalıntı ve sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen motosikletin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet C. idaresindeki plakasız motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Ahmet C. (21) ve yanındaki Ali K.(19) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet C'nin ağır yaralı olduğu, Ali K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Ahmet C'nin 148, Ali K'nin 126 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan şase numarası silinen motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.
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