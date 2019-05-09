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Burdur'da cinsel istismar sanığına 24 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Burdur'da cinsel istismar sanığına 24 yıl hapis cezası

Burdur'da zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ş ile mağdurun annesi G.M, babası M.A.M. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.Ş, suçu işlemediğini savunarak, "Benim de engelli oğlum var. Herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım. DNA testinin beni tespit etmesini anlayamadım. Suçsuzum beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mağdurun anne ve babası da sanığın yalan söylediğini, şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti M.Ş'ye beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı "nitelikli cinsel istismar" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

M.Ş. (50) evlerine ekmek yapmak için gelen komşusunun 20 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kızı E.M'ye 2018'de cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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24 yıl hapis Burdur cinsel saldırı

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