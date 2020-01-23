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Burdur'da çöplükte bulunan engelli köpek hayvan hastanesinde tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Burdur'da çöplükte bulunan engelli köpek hayvan hastanesinde tedaviye alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çöplükte bulunan ve arka ayakları tutmayan engelli köpek hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayvanseverlerin engelli köpeğin çöplükteki görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne haber verdi.

Ekipler, köpeği çöplükten alarak tedavi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Burada veteriner hekimlerce muayene edilen sokak köpeğinin arka ayaklarının tutmadığı, uzun zamandır yatmaktan dolayı vücudunda çeşitli yaralar oluştuğu belirlendi. Trafik kazasında yaralandığı tahmin edilen köpeğin, omuriliğinin de zarar gördüğü tespit edildi.

Hastane yönetimi, köpeğin tedavisinin ardından yapılacak yürüteçle yürüyebileceğini belirtti.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin iyileştikten sonra sahiplendirileceğini söyledi.

Burdur ve Bucak belediyelerinin MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ile imzaladıkları protokol kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığını ve yaralı olanların tedavi edildiğini dile getiren Turan, "Ayrıca sürücüler, bir hayvana çarptıklarında orada yaralı bırakıp gitmesinler. Veteriner hekimce tedavi masraflarını belgelendirdikleri takdirde araçlarının sigortaları hayvanların tedavi masraflarını da karşılıyor. Lütfen hayvan haklarına karşı daha duyarlı olalım." diye konuştu.

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