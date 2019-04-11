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Burdur'da çukurlardaki kedi ve köpek ölüleri için suç duyurusu ve soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş kedi ve köpek ölüleri bulunmasıyla ilgili Burdur Valiliği’nden açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş kedi ve köpek ölüleri bulunmasıyla ilgili Burdur Valiliği’nden açıklama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine yerinde yapılan araştırma ve incelemede, Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde yaklaşık 15 köpek ve 1 kedinin gömüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
BELEDİYEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekipler tarafından yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında ve elde edilen bulgular incelenerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesi’ne 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığı’ndan, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

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