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  4. Burdur'da darp edilen taksici yaralandı

Burdur'da darp edilen taksici yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 00:05 | Son Güncelleme

Burdur'da darp edilen taksici yaralandı

Burdur'da aracına aldığı kadın müşterinin tanıdığı iki erkek tarafından darp edildiği öne sürülen taksici yaralandı.

Yeşilova ilçesinden Burdur'a bir kadını getiren Nihat Er, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde müşterinin valizlerini indirmek için araçtan çıktı.

Bu sırada kadının yanına gelen iki erkek tarafından dövülen Er, yaralandı.

Kendi imkanlarıyla vali konağı önünde bekleyen polis ekiplerine sığınan taksici, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başından ve yüzünden yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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