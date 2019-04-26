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Burdur’da defile gibi hayvan güzellik yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

Teke Yöresi 5.

Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Burdur’da Honamlı Teke, Oğlak ve Koç Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada hayvanlar kum alandaki podyuma çıkarak tek tek endamlarını sergilerken, ödül olarak ise hayvan yemi kazandılar.

Yarışmaya Burdur merkez ve ilçelerinden çok sayıda çiftçi ve yetiştirici katıldı. Yoğun katılım gerçekleşen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Kentte düzenlenen tüm hayvancılık fuarlarında yarışma yapıldığını kaydeden Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, en güzel Honamlı Tekesi, Merinos Koçu ve oğlakların yarışacağını söyledi.

Özcan: “Hepsi birinci değerinde”
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Başkanı Kamil Özcan yarışmaya katılan tüm hayvanların birinci değerinde hayvanlar olduğunu belirterek, “Hayvanların hepsi çok güzel, bakımlı, birincilik küçük ayrıntılarda gizli. Onun için yetiştiricilerimiz kırılmasınlar ben hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Defile gibi yarışma yapıldı
Konuşmalar sonrasında yetiştiriciler hayvanlarıyla birlikte tek tek jüri üyeleri ve izleyicilerin karşısına çıkarak, hayvanlarını sergiledi. Yarışma jürisinde Türkiye’nin kalkınmada desteklenen 5 üniversitesinden Hayvancılık Alanında Desteklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan üyeler yer aldı. Yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçim ve değerlendirmeler yapıldı.

Değerlendirmede en güzel damızlık Honamlı Tekesi kategorisinde yetiştirici Engin Aksoy’un ‘Yiğit’ adlı tekesi, Merinos Koç kategorisinde Halil Ekici’nin ‘Sultan’ adlı koçu, Oğlak kategorisinde ise Hayrettin Akan’ın ‘Yenaldo’ adlı oğlağı birinci oldu. Yarışmada dereceye giren birincilere 8’er çuval, dereceye giren diğer yetiştiricilere de ödül olarak farklı miktarlarda hayvan yemi verildi.

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