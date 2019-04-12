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Burdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

MAKÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Albayrak: - "Diken kelebekleri şu anda toplu olarak pasaj göçü yapıyor"

Burdur'da "Diken Kelebeği"nin pasaj göçü görüntülendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından İstiklal Yerleşkesi'nde, Diken Kelebeği göçü izlendi.

Yerleşkede yoğun olarak gerçekleşen göç, biyoloji bölümü öğretim üyelerinin dikkatini çekti.

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Albayrak, yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarının, aslında kuşların göç etme mevsimleri olduğunu ancak göçmen kuşları gözlemlerken kelebek göçüne denk geldiklerini söyledi.

Kelebek göçünün her zaman görülmediğine dikkati çeken Albayrak, "10 yıldır Burdur'da görev yapmaktayım ancak ilk kez bir kelebek göçüyle karşı karşıyayız. Göçte, Diken Kelebeği yoğunluktaydı. Diken kelebekleri şu anda toplu olarak pasaj göçü yapıyor. Yerleşkenin her tarafından bu türü izleyebilirsiniz. Göçü izlemek için yerleşke içinde etrafınıza biraz dikkatle bakmanız yeterli olacaktır." diye konuştu.

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