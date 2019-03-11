Burdur'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirildi.

Fotokapanlar sayesinde kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Avcılar ve keçi sürülerini otlatan çobanlar da fotokapanlara takıldı.

Burdur'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

