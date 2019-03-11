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Burdur'da doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

Kentte ormanlık bölgelere ve dağlık alanlara yerleştirilen "fotokapan"lar, kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşları doğal ortamlarında kaydetti

Burdur'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirildi.

Fotokapanlar sayesinde kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Avcılar ve keçi sürülerini otlatan çobanlar da fotokapanlara takıldı.

Burdur'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

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Burdur FOTO KAPAN yaban hayatı

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