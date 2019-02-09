Burdur'da dolu etkili oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran dolu nedeniyle caddeler ve araçların üzeri beyaza büründü.
Dolu nedeniyle bazı sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanınca araçlarını yol kenarına çekip yağışın sona ermesini bekledi.
Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
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