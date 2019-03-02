Burdur’da EDS kameraları kurşunlandı

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurşunladı.Sistemden sinyal alınamaması üzerine ortaya çıkan olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde bulunan EDS sisteminden iki gün sinyal alınamaması ve görüntülerde donma olması üzerine teknik ekip görevlendirildi. Yapılan incelemede EDS sistemi üzerinde kurşun izleri bulan ekipler durumu merkeze bildirdi. MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonrasında EDS sistemine bir kişi tarafından tabancayla ateş edildiği belirlendi. Kimliği tespit edilen M.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen M.S. serbest bırakıldı.

