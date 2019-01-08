Burdur'da eğitime kar ve buzlanma nedeniyle ara verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ile Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi Açıklamada, bu yerleşim birimlerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti.

