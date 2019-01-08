HABER

Burdur'da eğitime kar ve buzlanma nedeniyle ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ile Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi Açıklamada, bu yerleşim birimlerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Sakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildiSakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildi
Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.