Burdur'da el dikimi top ustası yetiştirilecek 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) el dikimi top ustası yetiştirilmesi ve top üretimine yönelik proje geliştirildi. Projeyle Türkiye'nin yüzde 97 dışa bağımlı olduğu sektörün canlandırılması için yeni ustalar yetiştirilmesi planlanıyor.

MAKÜ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' protokol imza töreni gerçekleştirildi. MAKÜ Senato Salonu'ndaki imza törenine MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile usta öğretici Hüseyin Şentürk katıldı. MAKÜ'nün kent merkezindeki yerleşkesinde oluşturulan atölyede 3 eğitmen 60 kursiyere iki ay süreyle saraciye, deri kesim, deri baskı ve deri dikişi kursu verecek.

Rektör Adem Korkmaz, projenin amacının öncelikle ülkede daha önce var olan ve varlığını yitirme noktasına gelen, unutulmaya yüz tutmuş mesleğin yeniden canlandırılmasının sağlanarak istihdamın artması olduğunu söyledi. MAKÜ'nün büyük oranda ithalat yönelimli bu sektörün canlanarak Burdur'da büyümesi adına çeşitli adımları da atmaya devam edeceğini vurgulayan Korkmaz, İstihdama katkı sunulması ve bu alandaki ithalatın azaltılarak katma değerin ülkemizde kalması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin şehir merkezindeki yerleşkesinde yer alan eski rektörlük binasında kurmuş olduğumuz atölyede 11 Mart'ta kursumuz başlamış olacak. İlk etapta kursiyerlerimize işin nasıl yapıldığı gösterilerek bir ay sonunda günde bir top, iki ay sonunda günde iki top, üç ay sonunda da günde üç top üretebilecek aşamaya getirmeyi amaçlıyoruz. Yapılacak olan bu çalışma uluslararası ekonomide büyük boyutları olan bir sektör olacak. Pakistan dünyanın top ihtiyacının yüzde 50'sini karşılamakta. Biz de bu üretimi gerçekleştirerek ciddi oranlarda bir istihdamı hedeflemekteyiz. Türkiye'nin yüzde 97 oranında dışa bağımlı olduğu bir sektörü yeniden diriltmek ve bu çalışma ile ülkenin bu anlamdaki ihtiyacının Burdur'dan karşılanmasına ön ayak olacağız dedi.

'EL DİKİMİ TOPUN YAPIMI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRÜYOR'

Top dikim ustası Hüseyin Şentürk, 10 yaşında dayısının yanında bu mesleğe başladığını, 11 yaşında Bursa'da en iyi top diken ustalardan biri olarak gösterildiğini kaydederek, şöyle dedi

Umarım bu meslek Burdur'da istihdama yol açar. Bu kadar işsizliğin kol gezdiği bir ülkede umarım istihdama yol açar. Bu mesleğin 130 yıllık bir geleneği var. Emek isteyen, sabır isteyen bir meslek. El dikimi topun yapımı yaklaşık 3 saat sürüyor. 3 saatte 900 dikiş atılarak bir top üretilebiliyor. Türkiye'de bu mesleği yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Ben de burada bu mesleği kursiyerlerimize öğreterek, istihdama katkı sağlamış olacağım. Bizim diktiğimiz topların şu ana kadar hiçbir dikişi sökülmedi. Ama maalesef ki Çin malları yüzünden dişlerimiz söküldü.

'UCUZ MALİYETLİ TOPLAR SEKTÖRÜN GELİŞMESİNDE ENGEL'

Ucuz maliyetli topların sektörün gelişmesine engel olduğunu kaydeden Şentürk, Yan sanayi ya da ucuz maliyetli toplar bu sektörün gelişmesinde bir engel. Bu projeyle kaliteli ve dayanıklılığı uzun olan toplar üreteceğiz. Bu projede eğitime katılmak için fazla bir kriter yok, yaş sınırı yok, dikişe eli yatkın, sabırlı, istekli kişilerin başvuru yapmasını istiyoruz. Bu mesleği büyütüp, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz dedi.

Konuşmaların ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ramazan Erdim arasında projeye ilişkin protokol imzalandı.

