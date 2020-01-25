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Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Burdurlular battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet yardımı toplamaya başladı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Burdurlular battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet yardımı toplamaya başladı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Afetin dini, dili, ırkı, siyaseti, cinsiyeti yoktur. Afet geldiğinde her yeri yıkıyor. Bunun için hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz" dedi.
Elazığ'da deprem meydana gelmesinin ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Burdurlulardan çok acil olarak battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası dolayısıyla Burdur Belediyesi çalışanları da acil olarak göreve çağrıldı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Burdurlular, sabah saatlerinden itibaren Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadıra yardımları bırakmaya başladı.
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Yakından takip ediyoruz. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği, şu anda çok önemli faylar üzerinde bulunan Anadolu toprakları üzerindeyiz. Özellikle Burdur'da yaşayan doğma büyüme Burdurlu olarak deprem gerçeğini bilen insanlar olarak depremin ne kadar yıkıcı olduğunu biliyoruz. Dün akşam saatlerinde haber aldıktan sonra öncelikle bölgeden can kaybının çok olmamasını temenni ettik, diledik. Ve sabah haberleri izlerken de şükürler olsun elbette can kaybı var ama daha da artmaması için devletin üstün gücüyle orada çalıştığını görüyoruz. Ve enkaz altından canlı çıkanları gördükçe de seviniyoruz. İnşallah ülkemiz büyük depremler yaşamasın ama sonuçta doğal afet bunları yaşama ihtimalimiz var. Biz de elimizden geldiğince karınca kararınca devletimize, milletimize, Elazığ ve Malatya bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olma adına bir çağrıda bulunduk. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlarımızın bu konuda bize katkısını, Burdur olarak da bizim neler yapabileceğimize destek verdiğini gördük" dedi.
AFAD'dan gelecek talepler doğrultusunda bölgeye de yardımları en kısa sürede ulaştırmayı düşündüklerini aktaran Başkan Ercengiz, "Burada öncelikle insani temel ihtiyaçların karşılanması çok önemli, bölge çok soğuk eksi 10- 12 derecelerden bahsediliyor. Öncelikle hipotermiye karşı yani vücut ısısının ani düşüşlerine karşı mutlaka vücut ısısının korunması lazım. Kalın giyecekler, battaniyeler, ısıtıcı sobalar öncelikli taleplerimiz. Ayni yardımlar içerisinde temel gıda maddelerine de ihtiyaç olabilir düşüncesiyle onun da çağrısını yaptık. Soğuk zincir ve bakliyat tarzı gıdaların uygun olabileceğini düşündük. Vatandaşımız sağ olsun deprem yaşamış bir kentin insanları olarak bu konuda özellikle yaşı 50'nin üzerinde olan vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Çünkü 71 depremini yaşamış bu kentte elbet yaraların sarıldığını biliyoruz. Ama devlet millet el ele omuz omuza birlikte bu yaraları saracaktır. Afetin dini, dili, ırkı, siyaseti, cinsiyeti yoktur. Afet geldiğinde her yeri yıkıyor. Bunun için hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

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