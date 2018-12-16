HABER

Burdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:39 | Son Güncelleme

 BURDUR’da emekli astsubay Muzaffer Danış (50), tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış’ı (18) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Burdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR’da emekli astsubay Muzaffer Danış (50), tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış’ı (18) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralı halde hastaneye götürülen Muzaffer Danış kurtarılamadı.
ÖNCE EŞİ VE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDU
Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi’ndeki Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok 3. kattaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış iddiaya göre evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.
Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Danış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen Muzaffer Danış kurtarılamadı. Yapılan inceleme sonrası karı- koca ve kızlarının cenazesi morga konuldu. Haberi alıp hastaneye gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ
Muğla’daki görev yerinden 5 yıl önce emekli olan Muzaffer Danış’ın ailesiyle birlikte Burdur’a yerleştiği belirtildi. 2’si kız 3 çocuk babası olan Muzaffer Danış’ın büyük kızının olay sırasında evde olmadığı, oğlunun ise Kütahya’da öğrenci olduğu kaydedildi. Muzaffer Danış’ın yaz döneminde Muğla’daki bir otelde güvenlik müdürü olarak çalıştığı ve kısa süre önce görevden ayrıldığı belirtildi. Muzaffer ve Nilüfer Danış çiftinin 30 yıllık evli olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Burdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - YenidenBurdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İntihar davasında eski sevgiliye ağır ceza yolu açıldıİntihar davasında eski sevgiliye ağır ceza yolu açıldı
Kahvehane önündeki tartışmada baba-oğulu vurduKahvehane önündeki tartışmada baba-oğulu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Deniz Baykal'a kötü haber!

Deniz Baykal'a kötü haber!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.