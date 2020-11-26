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Burdur’da emekli itfaiyeci evinde ölü bulundu

26.11.2020 17:07 | Son Güncelleme:
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Burdur’da emekli itfaiyeci evinde ölü bulundu

Burdur’da İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli şahıs evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur Merkez Yeni Mahalle’de bir apart daireye geldi.

Burdur’da İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur Merkez Yeni Mahalle’de bir apart daireye geldi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli M.Ö.’nün (56) cansız bedeniyle karşılaştı. Evde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, evde uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbarı da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi.
Bir yıl önce Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen M.Ö.’nün cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur’da emekli itfaiyeci evinde ölü bulundu

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