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Burdur’da emniyet ve vatandaş ’Huzur’ için toplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suç oranlarının azaltılmasıyla en aza indirgenmesi amacıyla çalışma başlattı.Kentte, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüren TDP ekipleri, mahallelerde ’Huzur Toplantıları’ düzenleyerek muhtar ve vatandaşlar eşliğinde yaşanan sorunları masaya yatırdı.Burdur TDP ekiplerinin yaptıkları çalışmalar ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, muhtemel yaşanabilecek kötü olaylara karşı korunması amacıyla korunma refleksi kazandırmak, bununla birlikte polis-halk ilişki seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.Burdur kent merkezindeki 36 mahalleyi kapsayan huzur toplantıların ilki Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilirken bu toplantıların belli zaman aralıklarında tüm paydaşlarla birlikte sürdürüleceği kaydedildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suç oranlarının azaltılmasıyla en aza indirgenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kentte, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüren TDP ekipleri, mahallelerde ’Huzur Toplantıları’ düzenleyerek muhtar ve vatandaşlar eşliğinde yaşanan sorunları masaya yatırdı.
Burdur TDP ekiplerinin yaptıkları çalışmalar ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, muhtemel yaşanabilecek kötü olaylara karşı korunması amacıyla korunma refleksi kazandırmak, bununla birlikte polis-halk ilişki seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Burdur kent merkezindeki 36 mahalleyi kapsayan huzur toplantıların ilki Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilirken bu toplantıların belli zaman aralıklarında tüm paydaşlarla birlikte sürdürüleceği kaydedildi. Toplantılarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiren TDP ekipleri, vatandaşın şüpheli ve dikkat çekici gördükleri her durumda polisle neden irtibata geçmesi gerektiğine dikkat çekti.
Düzenlenen toplantıda, bilinçlendirme faaliyetlerini yürüten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Halil Karagöz, Atatürk Mahallesi’ndeki vatandaşların dertlerini dinleyip mahallelilerle sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.
’Huzur Toplantısı’nda görevli kadın polisler ise mahalle sakinlerine uyarı broşürleri dağıtarak alınması gereken önlemleri anlattı.
Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Mustafa Çukurca yaptığı açıklamada, "Mahallemiz Huzurlu bir mahalle iki dönemdi bu mahallenin muhtarlığını yapıyorum. Mahallemiz çok sakin birçoğu emeklilerden oluşuyor. İlk dönem muhtarlığımdan itibaren emniyet ile hep iç içe olduk. Huzur toplantılarımızı hep bu parkta yapıyoruz. Emniyet çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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