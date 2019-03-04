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Burdur'da ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde tek katlı ev yangında küle döndü.

Burdur'da ev alev alev yandı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde tek katlı ev yangında küle döndü.
Çamlıca Mahallesi'ndeki Muhammet Bolat'a ait tek katlı evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Evdeki yangın kısa sürede büyürken, Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süre alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yapılan müdahalelere rağmen tüm evi saran yangın güçlükle söndürülebildi.
Ev sahibi Muhammet Bolat'ın Antalya'da olduğu için evin boş olduğu belirtildi. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Burdur'da ev alev alev yandıBurdur'da ev alev alev yandıBurdur'da ev alev alev yandıBurdur'da ev alev alev yandı

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